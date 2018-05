Neue Angaben zu israelischen Luftangriffen

NAHOST ⋅ Bei israelischen Luftangriffen auf iranische Ziele in Syrien sind am Donnerstag nach Angaben von Aktivsten mindestens elf Iraner getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab die Gesamtzahl der Toten neu mit 27 an.

