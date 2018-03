Gottesdienst für Anschlag-Opfer in Trèbes

TERRORISMUS - FRANKREICH ⋅ In der südfranzösischen Kleinstadt Trèbes ist mit einem Trauergottesdienst der vier Opfer des islamistischen Anschlags vom Freitag gedacht worden. An der Zeremonie in der Saint-Etienne-Kirche nahmen am Sonntag auch Vertreter der muslimischen Gemeinschaft teil.

