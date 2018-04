Nahles vor Wahl zur SPD-Parteivorsitzenden

DEUTSCHLAND ⋅ Im deutschen Wiesbaden hat am Sonntag der SPD-Bundesparteitag begonnen, auf dem sich die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, zur Parteivorsitzenden wählen lassen will. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an.

