Mexikos Präsident verlangt Respekt von Trump

USA ⋅ Im eskalierenden Streit um Grenzsicherung und Migration hat Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto Respekt von seinem US-Kollegen gefordert. "Wir sind bereit zu verhandeln, aber immer in gegenseitigem Respekt", sagte der Staatschef am Donnerstag in einer Videobotschaft.

Anzeige:

Anzeige: