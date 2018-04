Massenimpfung in Afrika gegen Gelbfieber

GESUNDHEIT ⋅ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will bis 2026 fast eine Milliarde Menschen in Afrika gegen Gelbfieber impfen. Somit werde es bis dahin auf dem Kontinent keine Gelbfieber-Epidemien mehr geben, sagte der Leiter der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Anzeige:

Anzeige: