Kim und Moon verblüffen die Welt

ANNÄHERUNG ⋅ Ein Meilenstein der Geschichte: Bei ihrem Gipfeltreffen vereinbaren der südkoreanische Präsident und der nordkoreanische Machthaber eine Friedensregelung bis Ende des Jahres. Erstmals nach fast 70 Jahren Spannungen könnten sich die Staaten versöhnen.

Felix Lee, Peking

Es sind Bilder, die in die Geschichte eingehen werden: Bei strahlend blauem Himmel stehen sich die Staatschefs beider koreanischer Staaten zwischen den frisch gestrichenen blauen Baracken des Grenzdorfs Panmunjom gegenüber, schütteln sich lachend die Hände und tauschen Nettigkeiten aus. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zeigt sich in einem dunklen Mao-Anzug, Südkoreas Präsident Moon Jae In im Anzug mit blauer Krawatte. «Es ist schön, Sie zu sehen», sagt Moon. «Die Freude ist ganz auf meiner Seite», antwortet der sehr viel jüngere Kim. Die freundlichen Worte sind nur ein Vorgeschmack für weitere Überraschungen an diesem Tag.

Bei ihrer ersten persönlichen Begegnung haben sich Moon und Kim gestern auf dem ersten gesamtkoreanischen Gipfel seit über zehn Jahren darauf geeinigt, den seit 1953 bestehenden Kriegszustand auf der koreanischen Halbinsel noch in diesem Jahr offiziell zu beenden. Sie würden zudem eine «vollständige nukleare Abrüstung» anstreben, verkündeten die beiden in einer gemeinsamen Erklärung. Moon kündigte aber an, dass er noch in diesem Herbst in die nord­koreanische Hauptstadt Pjöngjang reisen werde. Kim habe ihn dazu eingeladen. Ziel sei eine «dauerhafte und stabile» Friedensregelung.

Dass es nach Jahren heftiger Anfeindungen innerhalb weniger Monate überhaupt zu einer Begegnung der Staatschefs der beiden verfeindeten Staaten auf der koreanischen Halbinsel kommt, wurde im Vorfeld bereits als Sensation gefeiert. Dass es aber zu so konkreten ­Ergebnissen kommen würde – damit ­hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Erstmals seit dem Ende des Koreakriegs 1953 könnte für Millionen von Menschen in der Region ein Friedenstraum wahr werden.

«Einen Krieg auf der Halbinsel wird es nicht mehr geben»

Schon der Gipfelauftakt ist voller Versöhnungsgesten. Eigentlich war der Ablauf dieser Begegnung bis ins kleinste Detail geplant. Doch ausgerechnet der nord­koreanische Machthaber widersetzte sich dem vorab von den Unterhändlern ausgehandelten Protokoll. Vorgesehen war, dass Kim die Demarkationslinie inmitten der entmilitarisierten Sicherheitszone übertritt und damit als erstes nordkoreanisches Staatsoberhaupt überhaupt Südkorea betritt. Nachdem es den ersten Handschlag gibt, schlägt Kim dem südkoreanischen Präsidenten vor, für ­einen kurzen Moment doch auch nordkoreanischen Boden zu betreten. Lachend folgt Moon dieser Bitte und beide überschreiten sich an den Händen haltend die Grenze zum Norden.

Am späten Nachmittag unterzeichnen Moon und Kim feierlich die gemeinsame Erklärung. «Einen Krieg auf der Halbinsel wird es nicht mehr geben», heisst es darin. Auf der anschliessenden gemeinsamen Pressekonferenz sagt Moon: «Wir erklären hiermit gemeinsam den Anbruch des Friedens.» Und weiter: «Wir haben den ersten Schritt für eine Wiedervereinigung getan.» Kim ­ergänzt: «Nord- und Südkorea sind von einem Volk, und wir können nicht getrennt leben.» Der Diktator spricht von einem «Wendepunkt in der koreanischen Geschichte». Und als hätte es für einen Tag nicht schon genug an Symbolik gegeben, pflanzen Moon und Kim eine ­Kiefer an der schwer gesicherten Grenze und enthüllen einen Gedenkstein mit der Aufschrift: «Frieden und Wohlstand pflanzen». Trotz dieser vielen symbo­lischen Gesten – Korea-Experte Andrej Lankow ist skeptisch, ob Kim sein Atom­programm rasch aufgeben wird. «Nordkorea ist ein Atomwaffenstaat», sagte der Professor der südkoreanischen ­Kookmin-Universität. «Das ist eine Tatsache. Sie haben Atomwaffen und können sie explodieren lassen.»

Die Schweiz begrüsste gestern die Annäherung zwischen den beiden Korea und ermutigte die Verhandlungsparteien, die kommenden Gespräche mit dem kons­truktiven Geist von Panmunjom fortzusetzen. Auch US-Präsident Donald Trump lobte den Ausgang des Korea-­Gipfels in hohen Tönen. Doch seine um ihn gescharten Berater fordern konkrete Taten. Zum Abbau des nordkoreanischen Atomarsenals gehört für sie auch die Aufgabe der nordkoreanischen Atom­anlage Yongbyon und die Erlaubnis des Regimes in Pjöngjang, unabhängige Kontrolleure ins Land zu lassen. Das werde Trump Kim auch noch mal klarmachen, wenn er ihn in wenigen Wochen selbst treffe.