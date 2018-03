Kampfzone Bahnhof

FRANKREICH ⋅ Eisenbahner, Fluglotsen und Beamte haben gegen die Reformen von Emmanuel Macron gestreikt. Und das ist erst der Beginn wochenlanger Proteste. Der Präsident steht vor seiner entscheidenden Kraftprobe.

Stefan Brändle, Paris

Noch ist Hoffnung. Jacqueline wartet im Bahnhof Montpar­nasse geduldig auf den Zug. Mit ihrem Verein «Lourdes-Krebs-Hoffnung» wollte die rüstige Rentnerin einen Ausflug nach Chartres unter­nehmen, um die weltberühmte Kathedrale zu besichtigen. Alles war seit Monaten geplant – nur der Zug fehlt seit einer Stunde. In dem Pariser Bahnhof, in dem die TGV-Züge aus der Bretagne und täglich Zehntausende von Vorstadtpendlern ankommen, herrscht für einmal angenehme Ruhe.

Die meisten Bahnreisenden sind zu Hause geblieben oder mühen sich mit dem Auto über völlig verstopfte Kreuzungen wie etwa den Platz Alésia unweit von Montparnasse, wo die Fahrzeuge so dicht ineinander verkeilt sind, dass der Reporter selbst mit dem Fahrrad nicht mehr durchkommt.

Eisenbahner setzen auf «Perlenstreik»

Fast ebenso zahlreich in dem riesigen Bahnhofgebäude sind die Rotwesten der Bahnauskunft. «Rot» nicht im politischen Sinn: Dalila beteiligt sich nicht am Streik, obwohl sie auch das viel geschmähte Eisenbahnerstatut (Vorzugsprämien, 50 Urlaubstage, Rente mit 51) geniesst. Dieses Statut will Emmanuel Macron bei Neueinstellungen der Staatsbahn SNCF abschaffen; und es brockt ihm nun den ersten richtigen Härte­test mit den Gewerkschaften ein. Die «cheminots» (Eisen­bahner) organisieren bis Ende Juni, wenn die Reform durch das Parlament gehen soll, einen sogenannten «Perlenstreik»: Zweitägige Blockaden werden von jeweils drei Arbeitstagen gefolgt sein. Zermürbungstaktik? Dazu will sich Dalila nicht äussern.

Die überlassen die Konfliktzone des Gare Montparnasse derzeit dem Gegner. «Gleis 24, ganz hinten», gibt ein Kioskverkäufer ihren Treffpunkt wie einen Geheimtipp an. In der Tat findet dort, auf dem oberen Deck einer Parkgarage, eine Vollversammlung statt. «Gegen die Privatisierung, gegen den Abbruch der SNCF», steht auf einem Transparent der Gewerkschaft CGT.

Joël rechnet gerade vor, dass die Überführung der SNCF in eine Aktiengesellschaft den Staat sogar zusätzliches Geld kosten ­würde: «Das Wegfallen der Staatsgarantie für die Firmenschuld (55 Milliarden Euro, Anm. d. Red.) würde die Kreditkosten für die Öffentlichkeit nur noch hoch­treiben.» Für Gesprächsstoff sorgt auch ein in den Medien verbreitetes E-Mail eines unbekannten CGT-Mannes, der die Kumpels zur «Desorganisation» aufruft, gefolgt vom Zusatz: «Ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine.»

«Da wird er auf Granit beissen»

SNCF-Boss Guillaume Pepy verurteilte erbost die verklausulierten «Sabotage-Drohungen», doch Jöel zuckt nur die Schultern: «Wenn die Arbeiter immer schön brav geblieben wären, hätten sie nie die Bastille gestürmt und die Revolution ausgerufen.» Er behauptet, die Direktion habe an diesem Morgen in Limoges selber die Geheimorder herausgegeben, einige viel benützte Pendlerzüge zurückzuhalten, um die streikenden Eisenbahner unpopulär zu machen. «Das sind unsaubere Tricks. Wir brauchen keine Sabotage, um die Leute auf unsere Seite zu ziehen.»

Der CGT-Gewerkschafter spielt auf Umfragen an, laut denen 74 Prozent der Befragten Macrons Reformpolitik als «ungerecht» erachten. «Der Präsident kennt nur Worte wie Struktur­reform, Verfassungsrevision, kopernikanische Wende oder Big bang – mit denen er den Um- und Abbau des Service public vorantreiben will», sagt Gewerkschafter Jean. «Damit wird Macron noch auf die Nase fallen wie Premier Alain Juppé 1995 mit seiner gescheiterten Renten- und Bahn­reform.» Damals war Frankreich wochenlang gelähmt gewesen. Doch weht heute nicht ein anderer Wind? Haben die Franzosen Macron nicht mit dem klaren Mandat gewählt, ihr Land zu reformieren? «Schon», räumt Jean ein. «Aber nun greift er frontal die Eisenbahner und ihr Statut an. Da wird er auf Granit beissen.»

Flugverkehr, Gerichte und Spitäler betroffen

Der Streiktag bei der SNCF war gestern jedenfalls gut befolgt. Die öffentlich Bediensteten, die parallel zu den «cheminots» streikten und 140 Umzüge im ganzen Land organisierten, bewirkten ihrerseits massive Störungen im Flug- und Bahnverkehr, in Gerichten, Schulen, Altersheimen und Spitälern. Die Beamten fordern Lohnerhöhungen aufgrund der sich aufhellenden Konjunktur – wie das Personal der Air France, das heute streiken wird.

Und die Demonstranten wirkten sehr entschlossen – anders als bei der Arbeits­marktsreform im Herbst, die Macron ohne grössere Widerstände über die Bühne brachte. Politisch geschwächt hauen sie umso lauter auf die Pauke. Am Rande der Pariser Umzüge kam es gestern zu Zusammenstössen mit der Polizei. «Und das war nur eine Warmlaufübung», sagte ein Demonstrant in die TV-Kameras. Macron weiss: Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob sein fünfjähriges ­Reformmandat zu einem Erfolg wird – oder nicht.