Inhaftierter Lula will bei Wahl antreten

BRASILIEN ⋅ Der seit einem Monat inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hält an seiner Kandidatur für die Wahl im Oktober fest. "Er will zurück an die Macht", sagte am Montag Befreiungstheologe Leonardo Boff, nachdem er Lula in der Haft besucht hatte.

