Hollywood-Stern für "Crocodile Hunter"

AUSZEICHNUNG ⋅ Der 2006 gestorbene Dokumentarfilmer "Crocodile Hunter" Steve Irwin wird posthum auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Am 26. April soll die 2635. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig von Irwins Familie enthüllt werden, wie die Veranstalter am Dienstag bekanntgaben.

Anzeige: