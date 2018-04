Heftige Strassenschlachten in Nicaragua

NICARAGUA ⋅ Bei Protesten gegen eine Reform der Sozialversicherung haben sich Demonstranten und die Polizei in Nicaragua heftige Auseinandersetzungen geliefert. Die Demonstranten schleuderten Steine am Freitag in der Hauptstadt Managua auf die Beamten und errichteten Barrikaden.

