Für Erdogan geht es ums Ganze

TÜRKEI ⋅ Mit vorgezogenen Wahlen tritt der Staatschef die Flucht nach vorn an. Die Opposition verfügt über wenig aussichtsreiche Kandidaten, hofft aber auf eine zweite Runde bei der Präsidentschaftswahl.

Gerd Höhler, Athen

Immer wieder beteuerte die türkische Regierung: Die nächsten Wahlen finden planmässig im November 2019 statt. Aber jetzt entschied Staatschef Recep Tayyip Erdogan anders und kündigte überraschend vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für den 24. Juni an. Die Urnengänge entscheiden nicht nur über Erdogans Zukunft. Sie sind auch Schicksalswahlen für die türkische Demokratie – oder was davon noch übrig ist.

Mehr als ein Dutzend Abstimmungen hat Erdogan in seiner politischen Karriere bereits bestritten – und alle gewonnen. Manche triumphal, wie die Parlamentswahl 2011, bei der seine islamisch-konservative Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) fast 50 Prozent erreichte, andere knapp, wie die Volksabstimmung vor einem Jahr, als er mit 51,4 Prozent nur so gerade eben die entscheidende 50-Prozent-Marke schaffte.

Welle des Nationalismus

Damals ging es um Verfassungsänderungen und eine entscheidende Weichenstellung für Erdogan, denn das neue Grundgesetz soll ihm eine fast unumschränkte Machtfülle geben. Mit den bevorstehenden Wahlen wird der Übergang von der parlamentarischen Demokratie zum Präsidialsystem besiegelt. Das Amt des Regierungschefs wird abgeschafft, seine Befugnisse gehen auf den Staatspräsidenten über. Zugleich werden die Kompetenzen des Parlaments beschnitten. Die Nationalversammlung hat künftig bei der Berufung der Minister und der Aufstellung des Haushalts nicht mehr mitzureden. Der Staatschef kann nach Gutdünken den Notstand ausrufen und sogar das Parlament auflösen – Demokratie alla turca.

Angesichts der «historischen Entwicklungen in unserer Region» sollte die Türkei möglichst rasch zum Präsidialsystem wechseln, sagte Erdogan am Mittwoch – offenbar eine Anspielung auf den Syrien-Krieg. Der türkische Staatschef hat mindestens drei gute Gründe, die Wahlen vorzuziehen: Erstens nutzt er die Welle des Nationalismus, die das Land mit der türkischen Militäroperation gegen die Kurden in Syrien und im Irak ergriffen hat. Auch die Konfrontation mit den USA, die jetzt im Streit um die Terror-Anklage gegen den amerikanischen Pastor Andrew Brunson einen neuen Höhepunkt erreicht, gibt Erdogan Rückenwind. Er steht damit in den Augen vieler Türken als unerschrockener «Führer» da, der es sogar mit den USA aufnimmt. Zweitens kommt er einer drohenden Rezession und Finanzkrise zuvor, die sich mit dem Absturz der türkischen Lira und einer massiven Kapitalflucht ankündigt. Drittens hofft Erdogan mit der überraschenden Vorverlegung des Wahltermins, die Opposition zu überrumpeln. Deswegen entschied sich Erdogan auch nicht für den Vorschlag von Devlet Bahceli, dem Vorsitzenden seines inoffiziellen Koalitionspartners Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), die Wahlen am 26. August zu veranstalten, sondern setzte sie bereits in zwei Monaten an.

Jetzt geht alles ganz schnell: Nur drei Stunden nach Erdogans Ankündigung teilte der Oberste Wahlrat mit, alle Vorbereitungen für die Vorverlegung der Wahl seien abgeschlossen. Man erwarte nun die Zustimmung des Parlaments. Noch am Mittwochabend leitete die Regierung der Nationalversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf zu. Bis zum Wochenende soll er verabschiedet werden.

Im jetzt beginnenden Wahlkampf hat Erdogan leichtes Spiel. Aus dem Putschversuch vom Juli 2016 ist der türkische Präsident gestärkt hervorgegangen. Zehntausende politische Gegner sitzen in den Gefängnissen. Über 150 000 mutmassliche Anhänger seines Erzfeindes Fethullah Gülen liess Erdogan aus der staatlichen Verwaltung, dem Bildungswesen, den Streitkräften, der Justiz und dem Polizeiapparat feuern. Die meisten Medien sind gleichgeschaltet.

Weiterhin gilt der Ausnahmezustand

Nach dem Verkauf der grössten unabhängigen türkischen Mediengruppe Dogan an einen Erdogan-nahen Unternehmer liegen rund 90 Prozent der Zeitungen und TV-Sender auf Regierungslinie. Im März verschärfte das Parlament überdies die Kontrolle der Online-Medien. So versucht Erdogan, auch das Internet zu zensieren. Der Staatschef kann sich nicht nur auf die grosse Mehrheit der Medien verlassen. Der gerade erst um wei­tere drei Monate verlängerte Ausnahmezustand, der seit dem Putschversuch vom Sommer 2016 gilt, gibt ihm die Möglichkeit, per Dekret am Parlament und an der Justiz vorbei zu regieren. Die Behörden können Versammlungen, also auch Wahlkundgebungen der Opposition, nach Gutdünken verbieten.

Wie schon vor dem Verfassungsreferendum 2017 wird Erdogan auch jetzt versuchen, seinen Wahlkampf nach Europa zu tragen. Dabei spielt Deutschland eine besondere Rolle, weil hier die meisten wahlberechtigten Auslandtürken leben. Unter jenen Deutsch-Türken, die sich an türkischen Wahlen beteiligen – was allerdings eine Minderheit ist –, hatte Erdogan in der Vergangenheit deutlich mehr Anhänger als in der Heimat. Vor dem Verfassungsreferendum verzichtete Erdogan auf geplante Kundgebungen in Deutschland, nachdem zuvor die Behörden in mehreren EU-Ländern Auftrittsverbote für türkische Regierungspolitiker ausgesprochen hatten. Der Streit sorgte damals für erhebliche politische Spannungen. Jetzt droht eine Neuauflage der Kontroverse, denn in Erdogans Wahlkampfteam laufen bereits die Vorbe­reitungen für mindestens eine Grosskundgebung in Deutschland. Ort und Datum stehen noch nicht fest.

Die Unterstützung der Auslandtürken ist wichtig für Erdogan. Er braucht jede Stimme. Bei der Präsidentschaftswahl muss er über 50 Prozent erreichen, um im ersten Durchgang gewählt zu werden – keine leichte Übung. Profitieren kann Erdogan aber von der Schwäche seiner Konkurrenten. Wer für die grösste Oppositionspartei CHP antritt, ist unklar. Deren 69-jähriger Chef Kemal Kilicdaroglu gilt als chancenlos. Die prokurdische HDP hat ebenfalls keinen überzeugenden Kandidaten, seit ihre Führung fast vollzählig in Haft sitzt.

Grösste Konkurrenz aus nationalistischem Lager

Gefährlich werden könnte Erdogan allenfalls die 61-jährige frühere Innenministerin Meral Aksener, die sich 2016 nach einem Führungskampf mit Bahceli von der MHP lossagte und nun an der Spitze einer eigenen rechtsnationalistischen Partei antritt. Gelingt es Erdogan nicht, bei der Präsidentschaftswahl im ersten Durchgang mehr als 50 Prozent zu gewinnen, wird es doch noch spannend. Dann könnten sich seine Gegner in der Stichwahl um den Herausforderer scharen.