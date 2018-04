Frankreich verspricht Libanon Hilfe

LIBANON ⋅ Zum Auftakt einer internationalen Hilfskonferenz für den Libanon hat Frankreich 550 Millionen Euro für das Land zugesagt. Sie sollen in Form von zinsvergünstigten Krediten und Spenden fliessen, wie Aussenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag in Paris ankündigte.

Anzeige:

Anzeige: