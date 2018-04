Facebook geht weiter gegen Extremismus vor

INFORMATIONSTECHNOLOGIE ⋅ Facebook hat im ersten Quartal rund 1,9 Millionen Einträge in Verbindung mit den Extremisten-Gruppen Islamischer Staat (IS) oder Al Kaida gelöscht beziehungsweise mit Warnhinweisen versehen. Dies teilte das Soziale Netzwerk am Montag mit.

