Extremer Schmerz nach Biss in Super-Chili

GESUNDHEIT ⋅ Der Biss in die schärfste Chili-Schote der Welt hat einem Mann heftigste Kopfschmerzen eingebracht. Der 34-Jährige, der in New York an einem Chili-Wettbewerb teilgenommen und die "Carolina Reaper" probiert hatte, kam mit Donnerschlagkopfschmerz in die Notaufnahme.

