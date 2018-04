Ex-US-Präsident Bush geht es wieder besser

USA ⋅ Nach seiner Spitaleinweisung ist Ex-US-Präsident George W.H. Bush wieder auf dem Weg der Besserung. Der 93-Jährige fühle sich gut, teilte sein Büro am Mittwoch mit. Bush wurde von der Intensivstation in ein reguläres Krankenzimmer in der Klinik in Houston verlegt.

