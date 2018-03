EU ruft Botschafter in Moskau zurück

GIFTANSCHLAG ⋅ Im Konflikt um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Grossbritannien ruft die EU ihren Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten damit ihre Entschlossenheit zeigen, sagte ein EU-Vertreter am Freitag.

Der Schritt stehe symbolisch für die Solidarität der Union mit Grossbritannien nach dem Giftanschlag von Salisbury, sagten drei Diplomaten. "Er wird für Unterredungen zurückgerufen", sagte einer von ihnen. Zurzeit leitet der deutsche Diplomat Markus Ederer die EU-Vertretung in Russland. Die Regierung in London sieht Russland hinter der Giftattacke auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal. Die EU-Chefs hatten zuvor bei ihrem Gipfel in Brüssel geschlossen erklärt, es sei "höchst wahrscheinlich", dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei. Russland bestreitet dies. (sda/afp/reu)