EU-Gipfel zu Giftanschlag und Strafzöllen

EU-GIPFEL ⋅ Die EU-Regierungen stellen sich in der Affäre um den Giftanschlag in Salisbury klar an die Seite Grossbritanniens und gegen Russland. Die EU verurteile den Anschlag "in der stärkst möglichen Weise", heisst es im Entwurf einer Erklärung des EU-Gipfels.

