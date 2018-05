Erneute Explosion in Indonesien

INDONESIEN ⋅ Das Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrösster Stadt Surabaya ist am Montag von einer Explosion erschüttert worden. Es habe mindestens ein Opfer unter den Polizisten gegeben, sagte der Polizeisprecher von Ost-Java, Frans Barung Mangera.

Angaben dazu, ob es sich um ein Todesopfer oder einen Verletzten handle, machte er allerdings nicht. Er sprach von einem Anschlag.

Dem Sprecher zufolge sprengten sich zwei Attentäter auf einem Motorrad in die Luft. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigten, wie ein Mann und eine Frau auf einem Motorrad zunächst an einem Kontrollpunkt gestoppt worden seien. Dort habe sich dann die Explosion ereignet.

Erst am Sonntag hatte es in Indonesien eine Anschlagsserie auf Kirchen mit mindestens 13 Toten und dutzenden Verletzten gegeben. Nach Angaben der Polizei kamen die Attentäter alle aus derselben Familie, zu der demnach auch junge Kinder zählten. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich.

Die indonesischen Behörden äusserten sich überzeugt, dass die Anschläge von Islamisten begangen wurden, die es gezielt auf Christen abgesehen hatten. Zudem sollen alle Täter aus einer einzigen Familie stammen. (sda/afp/dpa)