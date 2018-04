Erneut Tote bei Protesten im Gazastreifen

NAHOST ⋅ Im Gazastreifen sind am Freitag bei neuen Protesten an der gesicherten Grenzanlage zu Israel mindestens sieben Palästinenser getötet worden. Mehr als 1000 weitere palästinensische Demonstranten wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza verletzt.

