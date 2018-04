Entsetzen über Blauhelm-Video

GOLAN ⋅ Haben österreichische Blauhelme 2012 syrische Polizisten absichtlich in einen Hinterhalt tappen lassen? Ein nun aufgetauchtes Video lässt ihre Mitschuld an einem Massaker vermuten.

Rudolf Gruber, Wien

Das Video ist ein verstörendes Dokument. Zu sehen ist ein weisser Pick-up mit Männern auf der Ladefläche, der Ende September 2012, am Beginn des Syrien-Kriegs, durch die karge Felslandschaft am Golan fährt. Die Kamera schwenkt auf der syrischen Seite talwärts zu einer Kurve, wo bewaffnete Männer hinter Gesteinsbrocken auf den näher kommenden Toyota lauern.

«Jetzt geht’s los, wirst sehen», kommentiert einer der UNO-Soldaten zynisch. Ein anderer ruft im breiten ostösterreichischen Dialekt entsetzt: «Des is a Himmelfahrtskommando, bist du deppert!» Wenige Augenblicke später liegen neun Männer tot am Boden neben dem Auto. Einer der UNO-Soldaten meint zu einem Kameraden, der Ruf nach einer Ambulanz sei wohl nicht mehr nötig: «Do hat kaner überlebt, Oida (Alter)! Kannst gleich abblasen.» Das Entsetzen in Österreich ist jetzt gross. Denn aus den primitiv klingenden Kommentaren lässt sich der Schluss ziehen, die diensthabenden Posten hätten die Syrer, Geheimpolizisten, absichtlich in den Hinterhalt tappen lassen. Die Tatsache, dass die Blauhelme selbst das Video drehten und den Pick-up ohne Warnung durchgewinkt hatten, verstärkt diesen Verdacht. Die Soldaten rätselten lediglich darüber, ob man die Syrer nicht doch hätte warnen müssen. «Wenn da aner überlebt, kommt er umma (herüber) und schiesst uns ab.» Offenbar war Angst vor blutiger Rache der Geheimpolizisten im Spiel.

«Sie hätten die Pflicht gehabt, zu warnen»

«Sie hätten das Verbrechen verhindern können», ist Florian Klenk, Chefredaktor der Wiener Wochenzeitung «Falter», der das Video am Wochenende zugespielt wurde, überzeugt. Diese Sicht bestätigt in einem Radiointerview auch der Wiener Völkerrechtler Manfred Nowak: «Sie hätten die Pflicht gehabt, die Syrer zu warnen.» Den Blauhelmen könnte letztlich ein Verfahren wegen Beihilfe zum Mord drohen. Österreichs Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) wollte noch nicht konkret dazu Stellung nehmen, will aber eine Untersuchungskommission einsetzen und mit dem UNO-Sicherheitsrat eng kooperieren. In New York war der Vorfall Tage danach in einem Bericht erwähnt worden, doch war nicht von Geheimdienstlern und Schmugglern die Rede, sondern von «syrischen Sicherheitskräften» und «bewaffneten Männern der Opposition».

Ein ehemaliger Golan-Blauhelm meldete sich bei einer Zeitung, um die Kameraden zu verteidigen: Sie hätten das UNO-Mandat, das die Blauhelme zu strikter Neutralität verpflichte, korrekt befolgt. Doch diese Order beziehe sich, so Völkerrechtler Nowak, auf den Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien Israel und Syrien, nicht aber auf Vorfälle mit kriminellem Hintergrund innerhalb der entmilitarisierten Zone. Der Völkerrechtler verwies auf UNO-Berichte, wonach die Blauhelme zuvor Kontakt zu den Schmugglern gehabt und ihnen Wasser gegeben hätten: «Sie waren nicht neutral», so Nowak, mit ihrem Verhalten hätten sie «der einen Seite Rückendeckung gegeben».

Auch innenpolitisch ist einiges zu klären: Beobachter spekulieren, dieses Massaker sei der eigentliche Grund für den überstürzten Abzug der rot-weiss-roten Blauhelme vom Golan wenige Monate danach, Anfang Juni 2013. «Die Lage ist nicht mehr beherrschbar, die Sicherheit unserer Soldaten nicht mehr gewährleistet», lautete damals die pauschale Begründung des Verteidigungsministeriums dazu.