Der vergessene Krieg

JEMEN ⋅ In dem Bürgerkriegsland nehmen Leid und Elend abseits der globalen Aufmerksamkeit kein Ende. Nicht nur Bomben und Raketen, sondern auch Hunger und Epidemien setzen der Zivilbevölkerung zu.

Martin Gehlen, Tunis

Martin Gehlen, Tunis

In dem Moment, als das dunkle Fahrzeug in der Hafenstadt Hodeida um die Ecke bog und kurz stoppte, schlug die Rakete ein. Auf dem Cockpit-Video ist eine mächtige, schwarze Rauchwolke zu sehen. Unten am Boden starben alle Insassen in dem lichterloh brennenden Wagen, unter ihnen der De-facto-Präsident des Huthi-Machtgebietes, Saleh Ali al-Sammad. Nach Abdul Malek al-Huthi war er die Nummer zwei der Rebellen und Vorsitzender des zehnköpfigen Obersten Politischen Rates in Sanaa. «Dieses Verbrechen wird nicht ohne Antwort bleiben», empörten sich die Huthi-Gewaltigen. Beim Kriegsgegner Saudi-Arabien dagegen war der Jubel gross über «die Helden der Königlichen Luftwaffe».

Drei Tage danach, am 22. April, operierten deren Kampfjets erneut über dem Jemen. Dieses Mal nahmen sie in einem Dorf nahe der Stadt Hajjah eine Hochzeitsgesellschaft unter Feuer. Mehr als 20 Menschen starben in dem Inferno, über 60 wurden verletzt, darunter die Braut sowie 13 Kinder, die ausserhalb des Hochzeitszeltes spielten. Im Internet zirkulierte das Video eines kleinen Jungen, der sich weinend an seinen getöteten Vater klammert und ihn partout nicht loslassen will. «Alle Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, trugen traditionelle Festkleider, wie sie auf Hochzeiten üblich sind. Niemand war bewaffnet oder hatte eine militärische Uniform», erklärten Mediziner von Ärzte ohne Grenzen, die in Hajjah ein Krankenhaus unterstützen.

Mindestens 2300 Cholera-Tote

Beides sind blutige Facetten eines verheerenden Krieges, der weitgehend vergessen ist vom Rest der Welt. Seit drei Jahren bombardieren die Kampfjets von Saudi-Arabien und den Emiraten den Jemen – und haben ein unbeschreibliches Debakel angerichtet. Mehr als 10 000 Jemeniten haben ihre Leben verloren, 55 000 wurden verletzt. Die Vereinten Nationen sprechen von «dem grössten humanitären Desaster der Gegenwart». Nach dem jüngsten Überblick leiden 22 der 27 Millionen Einwohner unter Hunger oder Mangelernährung, das sind über 80 Prozent. Die Hälfte der Krankenhäuser ist kaputt, die verbliebenen total überlastet. Im Oktober 2016 brach eine Choleraepidemie aus, an der über eine Million Menschen erkrankt ist, mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Mindestens 2300 Todesopfer forderte die lebensbedrohliche Durchfallkrankheit bisher.

Die Waffen in diesem Krieg kommen überwiegend aus den USA und Grossbritannien. Ohne amerikanische Tankflugzeuge könnten die saudischen Jets längst nicht so häufig und lange über dem Jemen operieren. Im militärischen Einsatzzentrum der Saudis in Riyadh helfen amerikanische und britische Spezialisten bei der Zielsuche für die Raketen.

Gleichzeitig hat der Krieg tiefe Wurzeln im Jemen. Bereits sechsmal zuvor führten die Hu­this in den Jahren 2004 bis 2010 gegen die eigene Regierung in Sanaa Krieg, weil sie sich von der Machtzentrale unter dem damaligen Dauerpräsidenten Ali Abdullah Saleh diskriminiert fühlten. Nach dem Arabischen Frühling 2011 und 2012 kam erstmals positive Bewegung in den Dauerkonflikt – und es sah zunächst gut aus für die Anliegen der Huthis.

Streit um Öleinnahmen

Ali Abdullah Saleh war durch sein Volk zum Rücktritt gezwungen worden. Sein Nachfolger Abed Rabbo Mansour Hadi wollte 2013 und 2014 im Zuge der so genannten «Konferenz des nationalen Dialogs» eine neue Verfassung ausarbeiten lassen. Diese sollte für den Jemen eine föderale Struktur schaffen und endlich für mehr Gerechtigkeit sorgen zwischen den Provinzen. Doch wieder konnten sich die Beteiligten nicht auf eine faire Aufteilung der seit Jahren schrumpfenden Öleinnahmen einigen. Und so schlug Präsident Hadi am Ende vor, in der neuen Verfassung den bisherigen Status quo festzuschreiben – und damit die systematische Benachteiligung der Huthi-Provinzen.

Im September 2014 platzte der Huthi-Führung der Kragen, deren Stammesgruppe ein Drittel der Bevölkerung ausmacht. Sie befahl, in Sanaa einzumarschieren. Zum wichtigsten Verbündeten für diesen Paukenschlag wurde ausgerechnet ihr langjähriger Erzfeind, der 2012 abgesetzte Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh. Der alte Fuchs wollte sich durch diesen spektakulären Coup das Präsidentenamt zurückerobern. Der reguläre Präsident Hadi musste aus Sanaa fliehen. Im Gegenzug erklärte eine Golfkoalition unter Führung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten der Huthi-Saleh-Allianz den Krieg. Knapp drei Jahre später, Anfang Dezember 2017, überwarf sich Saleh mit seinen Hu­thi-Kampfgenossen und bot der saudischen Führung Friedensverhandlungen an, eine Initiative, die ihn 48 Stunden später das Leben kostete. Seitdem geht das Gemetzel zwischen den Huthis, die mehr und mehr vom Iran unterstützt werden, und der von Saudi-Arabien protegierten Hadi-Regierung mit immer grösserer Härte weiter. Entsprechend ideologisch-apokalyptisch ist die Rhetorik. Man führe einen gerechten Krieg, der einem aufgezwungen worden sei, verteidigte Saudi-Arabiens Aussenminister Adel Al-Jubeir kürzlich das Vorgehen seines Landes.

Doch seine hochgerüstete Armee erweist sich bisher den Stammeskriegern der Huthis nicht gewachsen. Youtube ist voll mit Clips von Huthi-Angriffen auf saudische Militärposten entlang der Grenze. Auf diesen Videos ist praktisch immer dasselbe zu sehen. Eine Handvoll Jemeniten, bewaffnet mit Panzerfäusten und Kalaschnikows, greift an, während die saudischen Soldaten ihre Beine in die Hand nehmen und davonrennen.

Und so wundert es nicht, dass der grösste strategische Profiteur des Krieges bisher der Iran ist, weil er mit relativ geringem Aufwand das hochgerüstete, verfeindete Saudi-Arabien immer stärker provozieren kann. Aus dem über viele Jahre eher lockeren Verhältnis zu den Huthis entwickelte sich in letzter Zeit ein immer aktiverer Waffenschmuggel über die Landgrenze mit dem Oman, auch wenn – wie der kanadische Jemen-Spezialist Thomas Juneau schreibt – «die Unterstützung Teherans für die Rebellen nach wie vor begrenzt und der politische Einfluss minimal ist».

Breite Eskalation an allen Fronten

Allerdings helfen Irans Spezialisten inzwischen offenbar dabei, die alten Mittelstreckenraketen aus Beständen der jemenitischen Armee zielgenauer und weitreichender zu machen. Mehr als 130 Geschosse haben die Rebellen in letzter Zeit auf Saudi-Arabien abgefeuert, gemessen an den über 100 000 Raketenangriffen der Saudis eine geringe Zahl. Zwei Huthi-Raketen schlugen sogar auf dem internationalen Flughafen von Riad ein.

Alle Verhandlungen über einen Waffenstillstand dagegen sind bisher gescheitert. Der UNO-Sondergesandte Ismail Ould Cheikh Ahmed warf Anfang 2018 das Handtuch. Im Abschlussbericht seiner dreijährigen erfolglosen Vermittlungsmission zog er eine verheerende Bilanz. Es habe in den letzten Monaten eine breite Eskalation des Krieges an mehreren Fronten gegeben. «Die Kriegsparteien machen einfach weiter mit ihrem destruktiven Vorgehen, welches das ganze Land in Armut und Zerstörung getrieben hat.» Als neuer internationaler Vermittler soll nun der Brite Martin Griffiths die zerrissenen Gesprächsfäden wieder aufnehmen. Welche monumentale Aufgabe auf den 67-Jährigen wartet, ist ebenfalls im jüngsten Bericht der Vereinten Nationen nachzulesen. «Der Staat Jemen hat praktisch aufgehört zu existieren», heisst es in dem Text. «Er ist zerfallen in zahlreiche verfeindete Territorien, die sich nur sehr schwer wieder zu einer gemeinsamen Nation werden zusammenflicken lassen.»