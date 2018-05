Brüssel schickt Orbán die Quittung

FINANZRAHMEN ⋅ Die EU-Kommission beabsichtigt, EU-Gelder künftig an die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Der Vorschlag ist eine Reaktion auf die Scherereien mit den osteuropäischen Staaten Ungarn und Polen.

Remo Hess, Brüssel

Das Thema ist politisch heikel: Soll EU-Staaten, die sich nicht an die gemeinsamen Regeln halten, der Geldhahn zugedreht werden? Ja, findet die EU-Kommission und schlägt im Zuge ihres neuen Budgetentwurfs (siehe Kasten) einen Mechanismus vor, der die Auszahlung von EU-Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien knüpft. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: «Der Respekt der Rechtsstaatlichkeit ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine effiziente Verwendung der EU-Mittel.» Auch wenn es Juncker nicht explizit sagt: Der Vorschlag ist eine Reaktion auf die steten Scherereien mit den osteuropäischen Staaten Ungarn und Polen.

Die euroskeptischen Regierungen der beiden Länder foutieren sich konsequent um Mahnungen aus Brüssel, die auf eine Unterhöhlung der Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Prinzipien zielen. Warschau etwa treibt seine umstrittene Justizreform ungeachtet des «Artikel-7»-Rechtsstaatlichkeitsverfahrens voran, das die EU vor einem Jahr eröffnet hat. Ungarns Premierminister Viktor Orbán seinerseits reagiert weder auf das Vertragsverletzungsverfahren wegen seines Gesetzes gegen NGOs noch auf jenes wegen seiner Weigerung, sich an der Flüchtlingsverteilung zu beteiligen.

Polen und Ungarn geben sich demonstrativ gelassen

Lange wurde EU-intern über eine finanzielle «Erziehungshilfe» debattiert, und namentlich Kommissionspräsident Juncker zeigte sich reserviert gegen ein solches Vorgehen. Anscheinend haben aber die Nettozahler Frankreich und Deutschland im Verbund mit den Niederlanden und den skandinavischen Ländern hinter den Kulissen Druck aufgebaut.

In Ungarn und Polen machen die EU-Gelder einen wichtigen Teil der öffentlichen Investitionen aus. In den vergangenen zwei Jahren waren es in Polen gut 60 Prozent, in Ungarn 55 Prozent. Insgesamt wird Polen am Ende der laufenden Finanzperiode (2014 bis 2020) 86 Milliarden aus Brüssel erhalten haben, bei Ungarn sind es 25 Milliarden. Die potenziell Betroffenen gaben sich gestern demonstrativ gelassen: «Wir sehen den Gesetzesvorschlag nicht gegen Polen gerichtet», sagte der polnische Europa-Minister Konrad Szymanski. Und auch der Sprecher von Viktor Orbán verwies darauf, dass die einzige rechtliche Grundlage für die Budgetpolitik die EU-Verträge seien.

Tatsächlich ist umstritten, wie wasserdicht der Kommissionsvorschlag rechtlich ist. Die EU-Kommission betont, das neue Instrument sei so konzipiert, dass es weder auf einzelne Länder noch auf Werte oder Politikinhalte abziele. Es gehe bloss darum, die rechtmässige Verwendung von EU-Geldern sicher­zustellen. Oettinger: «Wenn die Verwendung von EU-Geldern von einem nationalen Gericht geprüft wird, dann muss dieses unabhängig sein.» Weil aber gerade dies bei Polens Gerichten nach der Justizreform aus Sicht der EU nicht mehr der Fall ist, ist es wahrscheinlich, dass Warschau Gelder gestrichen werden könnten. Dasselbe könnte Ungarn blühen, wo gerade in den letzten Wochen wieder Vorwürfe über Veruntreuung von EU-Fördergeldern die Runde gemacht hatten.

Klar ist: Durch ist die Sache noch lange nicht. Auch wenn die Mitgliedsstaaten Polen und Ungarn überstimmen und den Vorschlag der EU-Kommission mit qualifizierter Mehrheit beschliessen, so können die beiden Länder noch immer die Beratungen über das Budget blockieren, welches einstimmig gutgeheissen werden muss.