USA und Deutschland weisen russische Diplomaten aus

GIFTANSCHLAG ⋅ Als Reaktion auf den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal weisen die USA 60 Mitarbeiter von diplomatischen Vertretungen Russlands aus und Deutschland deren vier.

Heute Montag wurde bekannt, dass Deutschland vier russische Diplomaten mit nachrichtendienstlichem Hintergrund ausweist. Dieser Schritt ist die Folge nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia.



Wir haben heute vier russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Denn nach dem Giftanschlag von #Salisbury trägt Russland noch immer nicht zur Aufklärung bei. "Wir haben die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen", sagt AM @HeikoMaas pic.twitter.com/2TXJa3co8H — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 26. März 2018



Die betroffenen Diplomaten müssten Deutschland innerhalb von sieben Tagen verlassen, teilte das Auswärtige Amt am Montag mit. Diese Aufforderung sei der russischen Botschaft übermittelt worden. Zugleich wurde betont, Berlin bleibe weiterhin zum Dialog mit Russland bereit.



Zudem hiess es am Montag, das russische Konsulat in Seattle werde auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump komplett geschlossen. Ausserdem verweisen die USA 60 russische Geheimdienstmitarbeiter des Landes. Hochrangige Regierungsmitarbeiter sagten am Montag in Washington, bei ihnen handle es sich um "bekannte Mitarbeiter der Geheimdienste". Die Russen hätten sieben Tage Zeit, die USA zu verlassen.



Dass Washington und Berlin russische Diplomaten ausweisen, ist Teil einer konzentrierten Aktion mehrerer EU-Staaten. EU-Ratspräsident Donald Tusk informierte am Montag die Medien in Warna, Bulgarien, über den Entscheid. Zu den EU-Ländern, die den Entscheid mittragen, gehören unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, Polen und Dänemark. Insgesamt seien 14 Mitgliedsstaaten beteiligt.



Mit den koordinierten Schritten erhöhen die EU und die USA in der Krise den Druck auf Russland. Aus ihrer Sicht ist die dortige Regierung mit "aller Wahrscheinlichkeit" für den Giftanschlag auf Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Russland weist die Vorwürfe zurück. Zuvor hatte Grossbritannien bereits 23 russische Diplomaten ausgewiesen, worauf Russland seinerseits 23 britische Diplomaten verwies. (mha/sda)