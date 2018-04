131 Migranten aus Lkw in Mexiko befreit

MEXIKO ⋅ In einem Lastwagen sind in Mexiko 131 eingepferchte Migranten aus Zentralamerika entdeckt worden. Die 89 Erwachsenen und 42 Kinder befanden sich laut Behörden unter unmenschlichen Bedingungen im hinteren Teil des Fahrzeuges und litten an Wassermangel.

